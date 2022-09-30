На Красной площади людно. Посмотрите, как слушали выступление президента в самом сердце России

Обращение Владимира Путина застало москвичей на Красной площади. Горожане «залипли» а гаджетах, чтобы послушать слова президента.
Кто-то уселся с телефоном на асфальт, а кто-то смотрел трансляцию в кругу знакомых. Многие пришли на площадь с российскими флагами.
В 17:00 на Красной площади начнётся митинг по итогам референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В нём планируется участие президента.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в состав России.