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    На Красной площади людно. Посмотрите, как слушали выступление президента в самом сердце России

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    Обращение Владимира Путина застало москвичей на Красной площади. Горожане «залипли» а гаджетах, чтобы послушать слова президента.

    Фото: msk1.ru
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    Кто-то уселся с телефоном на асфальт, а кто-то смотрел трансляцию в кругу знакомых. Многие пришли на площадь с российскими флагами.

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    В 17:00 на Красной площади начнётся митинг по итогам референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В нём планируется участие президента.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в состав России.

    Фото: msk1.ru

    Хроника геополитических событий: в феврале 2022 года Россия признала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую Народные Республики суверенными государствами, до этого они считались территорией Украины с точки зрения российских законов;

    24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на это обвалом, ЦБ — поднятием ключевой ставки, Европа и США — новыми санкциями. Новые пакеты санкций за эти семь месяцев принимались несколько раз, множество крупных международных компаний ушли с российского рынка, крупнейшие иностранные соцсети были запрещены в России;

    в ходе СВО Херсонская и Запорожская области перешли под контроль РФ. На этих территориях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой Народной Республики до сих пор находятся под контролем Украины;

    21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было принято из-за того, что Россия «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО».

    По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. К ним относятся как прошедшие срочную службу, так и те, кто в призывном возрасте по каким-либо причинам получил отсрочку.

    Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подпишет документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Церемония будет проходить в Георгиевском зале Кремля. До этого руководили новых территорий обратились к главе государства с просьбой о вхождении в состав РФ после проведения голосования, на которых большинство высказалось за вхождения в состав РФ;

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что удары со стороны Украины по новым территориям будут восприниматься как акт агрессии против России.

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