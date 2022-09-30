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    Новые санкции ввели Великобритания и Канада. В списках — Набиуллина и семья Пескова

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    Антироссийские санкции 30 сентября расширили не только США, но и Великобритания и Канада.

    По данным МИД Великобритании, королевство запретило поставки в Россию около 700 товаров и доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. В санкционный список внесена председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

    «Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом <...> поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации», — цитирует РИА Новости заявление британского правительства.

    Канада внесла в санкционный список 43 человека, в том числе членов семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: его супругу Татьяну Навка, его детей Елизавету и Николая.

    30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении их в состав РФ. После этого государства — члены Евросоюза выразили решительное осуждение и отвержение решения о присоединении четырёх новых субъектов к России и заявили о намерении усилить антироссийские санкции.

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