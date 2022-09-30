Новые санкции ввели Великобритания и Канада. В списках — Набиуллина и семья Пескова

Антироссийские санкции 30 сентября расширили не только США, но и Великобритания и Канада.



По данным МИД Великобритании, королевство запретило поставки в Россию около 700 товаров и доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. В санкционный список внесена председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом <...> поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации», — цитирует РИА Новости заявление британского правительства.

