Новые санкции ввели Великобритания и Канада. В списках — Набиуллина и семья Пескова

Антироссийские санкции 30 сентября расширили не только США, но и Великобритания и Канада.
По данным МИД Великобритании, королевство запретило поставки в Россию около 700 товаров и доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. В санкционный список внесена председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом <...> поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации», — цитирует РИА Новости заявление британского правительства.
Канада внесла в санкционный список 43 человека, в том числе членов семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: его супругу Татьяну Навка, его детей Елизавету и Николая.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении их в состав РФ. После этого государства — члены Евросоюза выразили решительное осуждение и отвержение решения о присоединении четырёх новых субъектов к России и заявили о намерении усилить антироссийские санкции.