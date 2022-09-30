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    Прощание с Борисом Моисеевым пройдёт в открытом режиме, его похоронят в Москве

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    Церемония прощания с российским певцом — заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым пройдёт в открытом режиме 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. В тот же день его похоронят на этом кладбище.

    «Прощание будет 2 октября, в воскресенье, с 12 часов, траурный зал Троекуровского кладбища. Похоронят там же, в этот же день», — сообщил 30 сентября ТАСС арт-директор певца Сергей Горох.

    Борис Моисеев скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. По словам Гороха, причина смерти не установлена. Известно, что после инсульта он прекратил концертную деятельность и нуждался в помощи. Кремировать певца не будут.

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