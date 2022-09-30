«Их предупреждали». Российских туристов высадили из автобуса на границе с Финляндией в ночь на 30 сентября

Как минимум девять пассажиров ночных автобусов Петербург — Хельсинки не смогли пересечь границу из-за изменившихся правил. Как рассказали «Фонтанке» в компаниях LuxExpress и «Эколайнс» 30 сентября, часть путешественников на свой страх и риск отправились в путь без достаточных оснований, в результате их сняли с рейса.



Так, у LuxExpress было шесть таких пассажиров на ночном рейсе. «Их водители на посадке предупредили, а они всё равно решили ехать», — сказали в компании. У «Эколайнс» до Хельсинки не доехали «не более 3 человек», рассказал генеральный директор Андрей Волков.