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    «Их предупреждали». Российских туристов высадили из автобуса на границе с Финляндией в ночь на 30 сентября

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    Как минимум девять пассажиров ночных автобусов Петербург — Хельсинки не смогли пересечь границу из-за изменившихся правил. Как рассказали «Фонтанке» в компаниях LuxExpress и «Эколайнс» 30 сентября, часть путешественников на свой страх и риск отправились в путь без достаточных оснований, в результате их сняли с рейса.

    Так, у LuxExpress было шесть таких пассажиров на ночном рейсе. «Их водители на посадке предупредили, а они всё равно решили ехать», — сказали в компании. У «Эколайнс» до Хельсинки не доехали «не более 3 человек», рассказал генеральный директор Андрей Волков.

    Вероятно, туристы вернулись домой на попутке. «Наш автобус едет дальше и не имеет информации об их судьбе. Обычно пограничники просят проезжающие в обратном направлении транспортные средства захватить с собой снятых пассажиров. Пешеходное движение между границами запрещено», — прокомментировал Волков.

    C 30 сентября власти Финляндии запретили въезд граждан РФ с целью туризма. Чтобы пересечь границу, требуются основания, сходные тем, что действовали во время пандемии. Ранее перевозчики рассказали, на каких условиях могут сдать билеты те, кто не соответствует критериям.

    Клиенты LuxExpress уже сдали 10 % от всех купленных билетов на даты после 1 октября. В «Эколайнс» сообщили, что начали получать запросы на перенос дат и отмену поездки, но количество возвратов не назвали.

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