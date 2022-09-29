Путин поручил ежегодно выделять движению молодёжи 21,3 млрд рублей

Российский президент Владимир Путин поручил с 2023 года ежегодно выделять из федерального бюджета 21,3 млрд рублей движению детей и молодёжи. Перечень поручений появился на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации <...> обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований: в размере 21 352 миллиона рублей ежегодно», — говорится в сообщении.
Согласно документу, 383 млн. руб. также будут ежегодно направлять в Минпросвещения РФ — на «методическое и организационное сопровождение» при реализации программы «Орлята России».
Срок исполнения поручения — до 31 декабря 2022 года.
Ранее Путин подчеркивал, что новое движение – добровольное, где нет места «обязаловке». Оно должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых будет доступным всем детям и подросткам.