    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, вос

    754мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd58.45eur55.72
    ТЕМА ДНЯ

    Все. Финляндия закрывается от русских туристов

    Финская границаСправочник по мобилизацииКак должны вручать повесткуПродают машиныОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Путин поручил ежегодно выделять движению молодёжи 21,3 млрд рублей

    312
    2 комментария

    Российский президент Владимир Путин поручил с 2023 года ежегодно выделять из федерального бюджета 21,3 млрд рублей движению детей и молодёжи. Перечень поручений появился на сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации <...> обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований: в размере 21 352 миллиона рублей ежегодно», — говорится в сообщении.

    Согласно документу, 383 млн. руб. также будут ежегодно направлять в Минпросвещения РФ — на «методическое и организационное сопровождение» при реализации программы «Орлята России».

    Срок исполнения поручения — до 31 декабря 2022 года.

    Ранее Путин подчеркивал, что новое движение – добровольное, где нет места «обязаловке». Оно должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых будет доступным всем детям и подросткам.

    14 июля Владимир Путин подписал закон о создании нового движения молодежи. Его участниками смогут стать дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или не допущенных к педагогической деятельности лиц. Название нового движения предложат выбрать самим участникам, а официально закрепит его специально собранный съезд.

    В Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close