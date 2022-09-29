Путин поручил ежегодно выделять движению молодёжи 21,3 млрд рублей

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании нового движения молодежи. Его участниками смогут стать дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или не допущенных к педагогической деятельности лиц. Название нового движения предложат выбрать самим участникам, а официально закрепит его специально собранный съезд.



В Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.



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