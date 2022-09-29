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    Боевые действия на Украине

    Власти Запорожья заявили об ударе ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС

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    Глава ВГА Запорожской области сообщил о том, что вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Об этом 29 сентября пишет ТАСС.

    «Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает, речь идет о вспомогательной инфраструктуре», — сказал он. По словам Балицкого, произошло возгорание, сейчас пожарные завершают его тушение.

    «Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — добавил глава ВГА.

    Ранее в телеграм-каналах появилась информация о якобы возгорании на втором энергоблоке ЗАЭС. Однако в военно-гражданской администрации Энергодара это не подтвердили: «Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет», — заявили там.

    28 февраля Минобороны РФ заявило о взятии под контроль городов Энергодар и Бердянск, а также территории вокруг Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС продолжила работать, однако регулярно подвергается обстрелам. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. 11 сентября в «Росэнергоатоме» заявили об отключении единственного работающего энергоблока ЗАЭС.

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