Власти Запорожья заявили об ударе ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС

Глава ВГА Запорожской области сообщил о том, что вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Об этом 29 сентября пишет ТАСС.



«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает, речь идет о вспомогательной инфраструктуре», — сказал он. По словам Балицкого, произошло возгорание, сейчас пожарные завершают его тушение.



«Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — добавил глава ВГА.

