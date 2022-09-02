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    Боевые действия на Украине

    Два сотрудника МАГАТЭ будут постоянно находиться на Запорожской АЭС

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    Два инспектора миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на постоянной основе. Об этом 2 сентября заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    По его словам, сейчас на ЗАЭС находятся шесть сотрудников МАГАТЭ. Они специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности. Представители организации будут находиться на территории атомной станции еще несколько дней.

    «Фонтанка» писала, что глава МАГАТЭ вместе с делегацией прибыли на ЗАЭС днём 1 сентября.

    В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.

    Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

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