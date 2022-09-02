Два сотрудника МАГАТЭ будут постоянно находиться на Запорожской АЭС

Два инспектора миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на постоянной основе. Об этом 2 сентября заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.



«Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС», — сказал он (цитата по РИА Новости).

По его словам, сейчас на ЗАЭС находятся шесть сотрудников МАГАТЭ. Они специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности. Представители организации будут находиться на территории атомной станции еще несколько дней.

