    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, вос

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.47eur60.86
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    На Запорожской АЭС остановили единственный работающий энергоблок

    1099
    1 комментарий

    В городе Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области минувшей ночью был остановлен шестой энергоблок местной АЭС — единственный из работавших до последнего времени. Об этом со ссылкой советника главы концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа утром 11 сентября сообщает «Интерфакс».

    По словам Карчаа, отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 04:00 по московскому времени.

    Ранее представитель «Росэнергоатома» заявлял, что отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы в условиях продолжающихся ударов.

    «Фонтанка» писала, что о возможной остановке единственного работающего реактора на ЗАЭС предупреждали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close