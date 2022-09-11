На Запорожской АЭС остановили единственный работающий энергоблок

В городе Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области минувшей ночью был остановлен шестой энергоблок местной АЭС — единственный из работавших до последнего времени. Об этом со ссылкой советника главы концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа утром 11 сентября сообщает «Интерфакс».
По словам Карчаа, отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 04:00 по московскому времени.
Ранее представитель «Росэнергоатома» заявлял, что отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы в условиях продолжающихся ударов.
«Фонтанка» писала, что о возможной остановке единственного работающего реактора на ЗАЭС предупреждали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).