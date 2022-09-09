Глава МАГАТЭ потребовал немедленно остановить боевые действия близ ЗАЭС

Заявление главы МАГАТЭ опубликовано 9 сентября на официальном сайте организации. По словам Гросси, энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, была разрушена в результате обстрела городской ТЭЦ. Сейчас в городе нет воды, электричества и канализации. Восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС маловероятно.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с обращением, в котором сообщил о возможной остановке единственного работающего реактора Запорожской АЭС, и потребовал немедленно остановить боевые действия в районе станции.

Специалисты МАГАТЭ отмечают, что операторы станции рассматривают возможность остановки единственного работающего реактора, после чего вся АЭС будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов.



Гросси также призвал немедленно прекратить все обстрелы. Он считает, что в районе станции нужно как можно быстрее создать зону ядерной безопасности. Это единственный способ гарантировать, что не произойдет авария, подчеркнул глава МАГАТЭ.



Напомним, ранее в Международном агентстве по атомной энергии предложили России и Украине заключить соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. По словам руководителя МАГАТЭ, стороны должны встретиться в течение 10–14 дней, чтобы проработать план.

