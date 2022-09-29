«Любой ответ, кроме военного». Что пообещало НАТО после взрывов на «Северном потоке»



— Руслан Николаевич, виновники назначены?



— Идет война нервов. Мы пытаемся оказывать давление на них, они — оказывать давление на нас. У них инструментария в разы больше, чем у нас, любого инструментария. И несмотря на то, что, очевидно, подрыв газопровода выгоден не нам, а тем же американцам, понятно, что обвинены будем мы. Не важно, что происходило в Буче или еще где-то, — запрос на шельмование России есть, и там работают лучшие PR-умы, консультанты, которые в информационной сфере, простите, кроют российскую пропаганду, как бык овцу. И мы должны это понимать.



— О каком решительном ответе говорит НАТО? Это, по умолчанию, военный ответ?



— Конечно, нет. Я бы сказал: любой ответ, кроме военного. Очередной этап давления и санкций.



— То есть вероятность войны не растет из-за событий в Балтийском море?



— Я бы не питал иллюзий по поводу исхода гипотетической войны с мощнейшим военным альянсом в мире. Но в западной доктрине есть понятие «приемлемый ущерб». И если они видят, что эта величина будет превышена, — войну они не начнут.



— А например, блокада Балтийского моря? Это фантазия?



— Я бы не исключал блокады наших портов не только на Балтике, но и на Черном море.



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