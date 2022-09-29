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    «Любой ответ, кроме военного». Что пообещало НАТО после взрывов на «Северном потоке»

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    Фото: Министерство обороны Норвегии
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    НАТО 29 сентября назвало утечки на «Северных потоках» результатом диверсий и подчеркнуло: «Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников по НАТО будет встречено единым и решительным ответом». «Фонтанка» спросила эксперта, как нам расшифровывать это заявление в нынешние нервные времена.


    О том, что утечки из газопровода — результат намеренных действий, сказали и Россия, и НАТО, просто кто-то считает это терактом, а кто-то — саботажем. О возможных последствиях «Фонтанка» поговорила с Русланом Пуховым, директором Центра анализа стратегий и технологий.

    Фото: из личного архива Руслана Пухова
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    Руслан Николаевич, виновники назначены?

    Идет война нервов. Мы пытаемся оказывать давление на них, они — оказывать давление на нас. У них инструментария в разы больше, чем у нас, любого инструментария. И несмотря на то, что, очевидно, подрыв газопровода выгоден не нам, а тем же американцам, понятно, что обвинены будем мы. Не важно, что происходило в Буче или еще где-то, — запрос на шельмование России есть, и там работают лучшие PR-умы, консультанты, которые в информационной сфере, простите, кроют российскую пропаганду, как бык овцу. И мы должны это понимать.

    — О каком решительном ответе говорит НАТО? Это, по умолчанию, военный ответ?

    — Конечно, нет. Я бы сказал: любой ответ, кроме военного. Очередной этап давления и санкций.

    То есть вероятность войны не растет из-за событий в Балтийском море?

    Я бы не питал иллюзий по поводу исхода гипотетической войны с мощнейшим военным альянсом в мире. Но в западной доктрине есть понятие «приемлемый ущерб». И если они видят, что эта величина будет превышена, — войну они не начнут.

    А например, блокада Балтийского моря? Это фантазия?

    — Я бы не исключал блокады наших портов не только на Балтике, но и на Черном море.

    Подробнее о том, какие теории строятся вокруг событий на «Северном потоке», и об их экономических последствиях читайте на «Фонтанке».

    Фото: Министерство обороны Норвегии
    Фото: из личного архива Руслана Пухова

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