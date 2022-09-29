От сессии до сессии. Вечернее обучение в Петербурге становится похожим на заочное

Фото: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/ТАСС Поделиться Поделиться





Студенты-вечерники негодуют: никакой полной учебы в этом году у них не выходит. Образ вечерней учебы из «Большой перемены» полностью стерся, и кое-где речь идет лишь о паре онлайн-лекций в неделю. Все остальное — давайте сами. Редакция «Фонтанки» изучила, что сейчас представляет собой пост-ковидное очно-заочное обучение в Петербурге. Дистанционка — (не)равно вечерка

В некоторых университетах не то из сочувствия к преподавателям, не то с целью экономии электричества вечерние пары переносят из аудитории в дистанционный режим, и дело не в ковиде.



Например, в СПбГУТе в расписании несколько раз за осень встречаются недели, во время которых универсанты приезжают в вуз всего два раза в неделю на две пары. Второкурсники в Росгидромете на направлении «Государственное и муниципальное управление» в осеннем семестре не ездят на пары по понедельникам и средам, по вторникам — только в нечетную неделю, по пятницу — в четную. В КИТе расписание вечерников тоже нестабильное: одна из групп ездит на пары то 3, то 4 раза в неделю, причем в расписании первого семестра свободные дни не совпадают. Выходные там бывают то в понедельник, то во вторник, то в среду, то в пятницу. В РАНХИГСе обычно есть сразу 2–3 дня самостоятельной работы в неделю.



«Такое обучение уже больше походит на заочку, однако в кассах университета о части «очно» в «очно-заочном обучении» вспоминают, когда за учебу нужно платить, а не когда составляют расписание», — пожаловался один из студентов.

Еще сильнее бросается в глаза ситуация на очно-заочном отделении в ГАСУ. Вечерников там перевели в дистанционный формат, и большинство занятий проходят не в аудиториях, а дистанционно — через MS Teams, рассказал редакции «Фонтанки.ру» родитель одного из студентов. Наслаждаются в архитектурном не только ностальгией по карантинным временам, но и сокращенной рабочей неделей. Пока большинство петербургских очников безуспешно мечтают о свободной субботе, в вузе для вечерников ввели не пяти-, а четырехдневку. По итогу многие вечеринки чаще всего занимаются всего четыре раза в неделю, как правило с 18:30 до 21:45.



Однако в ГАСУ дело вряд ли в дискриминации вечерников. Студенты-очники тоже рассказали «Фонтанке» о счастливых дистанционных днях: лекции у них проходят в MS Teams, практические занятия — в стенах университета.

На официальный запрос о причинах такого положения дел в вузе «Фонтанке» к моменту публикации не ответили.

При этом в таком смешанном формате в вузах не видят большой проблемы. «Использование как такового дистанционного формата не является нарушением, просто изменяется «способ доставки» учебного материала. Как показывает практика, для университета сделать качественный курс, преподаваемый в дистанционной форме, даже сложнее», — отметили в ВОЕНМЕХе.



Более того, в вузах есть случаи, когда дистанционка — инициатива самих студентов. Тогда при согласии преподавателя целые дисциплины или их части переводят в домашний режим. «В дистант переводятся преимущественно лекционные занятия, причем с обязательной записью и представлениям материалов в СДО. Практические занятия, особенно требующие специального лабораторного оборудования, проводятся исключительно на базе университета», — подчеркнули в ВОЕНМЕХе.



Однако даже обучение в стенах университета у вечерников в некоторых вузах очень сильно отличается от распорядка дня у очных студентов. Разумеется, это далеко не заочная форма обучения, когда студенты приезжают в вуз только на сессию, но приходится констатировать: большую часть знаний студентам-вечерникам сейчас приходится получать самостоятельно.

Кстати, в СПбГУ с расписанием немногочисленных (всего два факультета) вечерников все четко: пары начинаются с 17:10, а заканчиваются каждый день только в 22:00. С понедельника по пятницу первый курс журфака ездит на 2–3 очные пары в университет. То есть главный вуз города все еще сохраняет максимально приближенный к старому порядку формат учебы вечерников.



Вечер утра мудренее



Официально вечерняя форма обучения называется очно-заочной. В идеале у вечерников учеба должна быть такой же полноценной, как и у очников: они каждый день должны ходить на пары в университет и заниматься по той же самой образовательной программе — только не в первой половине дня, а во второй. Ведь на выходе у очников и вечерников должен получаться один и тот же диплом, подтверждающий одинаковую квалификацию специалиста.



Занятия у вечерников начинаются, как правило, в 5–6 вечера и длятся до 22:00. Из-за более сжатых временных рамок в расписании поставить столько же пар, сколько и очникам, в учебном отделе обычно не получается. Поэтому за корочкой бакалавра вечерники идут не четыре года, а пять, чтобы пройти все предлагаемые вузом учебные дисциплины и при этом не возвращаться домой ближе к утру.



Основное преимущество вечерки — свободная первая половина дня и возможность работать параллельно учебе. «Я работаю с первого курса по своей специальности и учусь с 18:30 до 21:45 почти каждый день. Преподаватели лояльно относятся к опозданиям и редким прогулам из-за работы. Я советую всем своим знакомым и друзьям выбирать такую форму (обучения. — Прим. ред.). Ты получаешь необходимые знания и опыт вместе, не теряя времени», — делится студентка Политеха Петра Великого на одном из форумов о петербургском высшем образовании.





Возможность получать вышку вечером предоставляют сразу в 40 вузах Петербурга на любой вкус и цвет. Выучиться на очно-заочном можно и на строителя в ПГУПСе, и на программиста в ЛЭТИ, и на дизайнера в СПбГУПТД. Подготовить в таком формате удается и медицинские кадры: в СЗГМУ им. Мечникова на вечерку можно пойти на «Сестринское дело». Поспать днем дают возможность даже в старейшем СПбГУ: на журфаке и юрфаке. От последних для такой привилегии, правда, требуют второе высшее образование.



Есть вечерка и в Университете морского и речного флота им. Макарова: за штурвал ближе к ночи не поставят, но есть вариант с программой «Государственное и муниципальное управление». Еще из ассортимента очно-заочного отделения — «Продюсерство» и «Телевидение» в КИТе.



При этом поступить на вечерку обычно проще: конкуренция меньше, следовательно, проходные баллы — тоже. В СПбГУПТД на «Художественное проектирование декоративных аксессуаров» можно пройти на бюджет с 237 баллами, на «Конструирование изделий легкой промышленности» — с 151. 199 баллов достаточно для «Квантовой и оптической электроники» в ЛЭТИ, 169 — для «Ветеринарно-санитарной экспертизы» в СПбГАВМ.



Для студентов есть у вечерки и другое преимущество — цена. Учиться на очно-заочном отделении обычно куда дешевле, чем на очном. Например, в СПбГУ журфак днем стоит 269 тыс. рублей в год, а вечером «дешевеет» до 156,9 тыс. рублей. Даже с учетом того, что на очно-заочном учиться на год дольше, заплатить за корочку нужно будет на 37% меньше. В других вузах стоимость учебы на вечерке еще ниже: в ВОЕНМЕХе за направление «Бизнес-информатика» берут 78,8 тыс. рублей в год, в Лесотехническом университете за «Деревянное домостроение» — 95 тыс. рублей, а в СПбГУТе за «Прикладные информационные системы и технологии» — 76 тыс. рублей.



Не мудрено, что интерес к очно-заочному обучению среди абитуриентов сохраняется из года в год. В 2022 году в вузы Петербурга на платное отделение поступило более 2 тысяч абитуриентов. Рекордсмен по вечерникам — архитектурный СПбГАСУ, куда подали согласие на зачисление 489 студентов-платников, большая часть из них — на направление «Строительство».



Пользуется спросом среди очно-заочников и Университет технологий и дизайна. Правда, студенты-платники отдают предпочтение непрофильным специальностям: из 394 человек 50 пошли на «Финансы и кредит», 39 — на «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг». Неплохо зарабатывают на вечерниках также в Политехе Петра Великого (238 студентов-платников), ЛГУ (192), СПбГИПСР (180) и РАНХИГС (175).



Нельзя быть немножко студентом





Однако за преимущества вечерки приходится платить целым списком неудобств, которые могут значительно усложнить обучение в вузе. «Достаточно многих привилегий, которые есть у очников, у вечерников нет. Мы называем вечерку демо-версией очного обучения: у нас, в принципе, все одно и то же по учебе, но тонкости отличаются», — рассказала студентка СПбГУ Катя.



Из насущного: хотя по указу президента от мобилизации отсрочка студентам очно-заочного отделения полагается, от призыва в армию их никто не освобождает. Нет у очно-заочного отделения и двух типичных атрибутов студенческой жизни — стипендии и общежития.

По учебе тоже бывают проблемы, к примеру вечерники не могут учиться по обмену. Доступность и полноценность образования на очно-заочном отделении тоже под вопросом. Программа бывает попроще: практических занятий и семинаров столько же, сколько у очников, а лекций меньше. Ассортимент дисциплин по выбору у вечерников тоже значительно уступает дневному отделению: «Нам на выбор даны четыре эллектива (обязательные дисциплины по выбору), студентам-очникам — гораздо больше. Берешь не какой хочешь, а какой дали, поэтому многие ребята не попали туда, куда хотели. Если бы мы учились на очке, скорее всего, такой проблемы бы не было», — поделилась Катя. Кроме того, часто вечером проходят интересные факультативы: очники могут их посещать после обязательных пар, а у вечерников они в это время только начинаются.



«Многое (проблемы на вечернем отделении. — Прим. ред.) связано с тем, что почему-то люди думают, что если человек — вечерник, то он обязательно работает. Но, на мой взгляд, этот тезис достаточно глупый. Например, в СПбГУ вечерние пары начинаются в 5 часов вечера. Где такая работа 8-часовая, которая заканчивается в 5? Обычно все смены начинаются с 9–10 утра. Условно, все равно приходится выбирать: либо работа, либо учеба. Поэтому на самом деле большинство студентов-вечерников не работают. Я работаю, но это полный ад. Время пар отличается, но задания в любом случае одинаковые, что у очников, что у вечерников», — объяснила Катя.



Поэтому часто очно-заочную форму выбирают студенты уже на следующем уровне образования — в магистратуре. «Очно-заочная форма востребована прежде всего для уровня магистратуры. Люди, уже получившие образование бакалавра или специалиста, осознанно стремятся получить именно профильное образование. Очно-заочный формат в этом смысле более гибкий — при сохранении достаточно большого объема непосредственно контактной работы с преподавателем и с учетом выполнения такого же учебного плана, возможно совмещать работу и учебу», — рассказали редакции «Фонтанки» в ВОЕНМЕХе.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

