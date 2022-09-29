«Родина позовёт — пойду». Бывший боксер Валуев получил повестку

Бывший чемпион мира по боксу, ныне депутат Государственной думы Николай Валуев получил повестку в военкомат. Об этом он сам написал в своем телеграм-канале 29 сентября.



«Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовёт — пойду. В военкомате буду после пленарных недель», — написал Валуев.

Ранее повестки получили и другие известные спортсмены. Среди них футболист Динияр Билялетдинов и фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатьев.