«Родина позовёт — пойду». Бывший боксер Валуев получил повестку

Бывший чемпион мира по боксу, ныне депутат Государственной думы Николай Валуев получил повестку в военкомат. Об этом он сам написал в своем телеграм-канале 29 сентября.
«Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовёт — пойду. В военкомате буду после пленарных недель», — написал Валуев.
Ранее повестки получили и другие известные спортсмены. Среди них футболист Динияр Билялетдинов и фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатьев.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что отечественные спортсмены также подлежат мобилизации в рамках указа президента Владимира Путина, но ведомство будет продолжать работу над отсрочкой.