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    Музыка

    Новый альбом ДДТ «Творчество в пустоте-2» вышел по предзаказу. В начале звучит марш

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    Участники краудфандинговой кампании группы ДДТ на Planeta.ru 29 сентября получили ссылки на новый альбом коллектива «Творчество в пустоте-2». Пока он доступен только тем, кто оформлял предзаказ. Все остальные смогут свободно прослушивать альбом в сети с 6 октября.

    В трек-листе альбома — 15 пунктов, включая Intro, в котором слышны звуки барабана, отбивающего ритм марша на фоне «наступающих» тяжелых басов, и Outro, уже знакомое поклонникам группы по еще допандемийным концертам как «Гимн о несчастной любви».

    Также на этой пластинке — ранее раскрученные «Эволюция», «Небо-поле», «Уфа» и, конечно, «В раю одиноко».

    Ранее Юрий Шевчук объяснял, что песни этого альбома были написаны в 2021–2022 годах, «до 24 февраля 2022 года».

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