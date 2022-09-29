Новый альбом ДДТ «Творчество в пустоте-2» вышел по предзаказу. В начале звучит марш

Участники краудфандинговой кампании группы ДДТ на Planeta.ru 29 сентября получили ссылки на новый альбом коллектива «Творчество в пустоте-2». Пока он доступен только тем, кто оформлял предзаказ. Все остальные смогут свободно прослушивать альбом в сети с 6 октября.



В трек-листе альбома — 15 пунктов, включая Intro, в котором слышны звуки барабана, отбивающего ритм марша на фоне «наступающих» тяжелых басов, и Outro, уже знакомое поклонникам группы по еще допандемийным концертам как «Гимн о несчастной любви».

