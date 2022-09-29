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    Один из последних выездов в Европу продолжает пропускать российский транспорт

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    Пограничный переход между Россией и Норвегией Стурскуг — Борисоглебский продолжает пропускать автотранспорт. Об этом сообщают туристы в чате «Граница РФ-Норвегия» 29 сентября.

    Накануне норвежские СМИ сообщили об остановке движения через Стурскуг в Норвегию, не уточнив причину. Именно через этот переход ходят автобусы и едут автомобили из Мурманска в Киркенес и дальше по Норвегии.

    Как пишут туристы в чате, движение прекратилось из-за того, что иссяк поток машин.
    «На российский пост вывели больше сотрудников из-за наплыва в предыдущие дни, водители сегодня все выезжали раньше, чем обычно, и сегодня оказалось по факту меньше людей, пересекающих границу, к 13 часам 99 % прошли», — отмечают участники чата.

    Сегодня правительство Финляндии примет решение о деталях нового пограничного режима. Граница будет закрыта в ночь с четверга на пятницу для большинства россиян, пишут финские СМИ.

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