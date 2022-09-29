Один из последних выездов в Европу продолжает пропускать российский транспорт

Пограничный переход между Россией и Норвегией Стурскуг — Борисоглебский продолжает пропускать автотранспорт. Об этом сообщают туристы в чате «Граница РФ-Норвегия» 29 сентября.



Накануне норвежские СМИ сообщили об остановке движения через Стурскуг в Норвегию, не уточнив причину. Именно через этот переход ходят автобусы и едут автомобили из Мурманска в Киркенес и дальше по Норвегии.

Как пишут туристы в чате, движение прекратилось из-за того, что иссяк поток машин.

«На российский пост вывели больше сотрудников из-за наплыва в предыдущие дни, водители сегодня все выезжали раньше, чем обычно, и сегодня оказалось по факту меньше людей, пересекающих границу, к 13 часам 99 % прошли», — отмечают участники чата.