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    Ситуация на границах

    Встал один из последних выездов в Европу

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    Движение через пограничный переход между Россией и Норвегией «Стурскуг – Борисоглебский» остановилось, сообщила норвежская Daglabet со ссылкой на полицейский участок норвежского Финнмарка.

    «Движение через Стурскуг в Норвегию остановилось сегодня в 13:15. Мы не получали никакой информации от российской стороны, поэтому сложно сказать, ввела ли Россия ограничения на поездки или это связано с обычными колебаниями», – сообщил 28 сентября руководитель отдела оперативного иммиграционного контроля полицейского участка Финнмарка Сольве Сольхейм.

    Именно через этот переход ходят автобусы и едут автомобили из Мурманска в Киркенес и дальше по Норвегии. Для проезда достаточно шенгенской визы. На таких же условиях работает российско-финская граница, однако уже 29 сентября в Финляндии могут запретить въезд большинству россиян.

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