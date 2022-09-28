Встал один из последних выездов в Европу

Движение через пограничный переход между Россией и Норвегией «Стурскуг – Борисоглебский» остановилось, сообщила норвежская Daglabet со ссылкой на полицейский участок норвежского Финнмарка.
«Движение через Стурскуг в Норвегию остановилось сегодня в 13:15. Мы не получали никакой информации от российской стороны, поэтому сложно сказать, ввела ли Россия ограничения на поездки или это связано с обычными колебаниями», – сообщил 28 сентября руководитель отдела оперативного иммиграционного контроля полицейского участка Финнмарка Сольве Сольхейм.
Именно через этот переход ходят автобусы и едут автомобили из Мурманска в Киркенес и дальше по Норвегии. Для проезда достаточно шенгенской визы. На таких же условиях работает российско-финская граница, однако уже 29 сентября в Финляндии могут запретить въезд большинству россиян.