Стало известно, когда Финляндия может объявить о закрытии границы с Россией

Решение о введении ограничений на границе с Россией может быть обнародовано в Финляндии уже в четверг, 29 сентября, пишут финские СМИ.



Как сообщают журналисты, президент Саули Ниинистё и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности в прошлую пятницу заявили, что въезд российских граждан по туристическим визам серьезно подрывает международное положение Финляндии и его решили ограничить. Было анонсировано, что решение вступит в силу «в ближайшие дни». И теперь стало известно, что Госсовет обнародует свое решение об ограничении трансграничного движения с Россией в четверг, 29 сентября.

