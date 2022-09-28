Стало известно, когда Финляндия может объявить о закрытии границы с Россией

Решение о введении ограничений на границе с Россией может быть обнародовано в Финляндии уже в четверг, 29 сентября, пишут финские СМИ.
Как сообщают журналисты, президент Саули Ниинистё и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности в прошлую пятницу заявили, что въезд российских граждан по туристическим визам серьезно подрывает международное положение Финляндии и его решили ограничить. Было анонсировано, что решение вступит в силу «в ближайшие дни». И теперь стало известно, что Госсовет обнародует свое решение об ограничении трансграничного движения с Россией в четверг, 29 сентября.
Точные параметры решения неизвестны, в том числе с какого момента вступят в силу ограничения и какие будут из них исключения.
Ранее в финском МИД говорили об остановке транзита для туристов. И о том, что россияне смогут въехать в Финляндию на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью.