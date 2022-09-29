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    ФХР подала в Минспорта списки тренеров и игроков для бронирования от частичной мобилизации

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    Федерация хоккея России предприняла попытку защитить тренеров и хоккеистов от частичной мобилизации. Как пишет 29 сентября РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова, организация подала списки в Министерство спорта на бронь.

    «Мы подали списки в Министерство спорта — тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти. Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет — такое будет. Хоккеисты в клубах, кое-где начинают приходить повестки им, сотрудникам, судьям», — сказал Курбатов.

    Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что отечественные спортсмены также подлежат мобилизации в рамках указа президента Владимира Путина, но ведомство будет продолжать работу над отсрочкой.

    Накануне стало известно, что два действующих петербургских фигуриста — Дмитрий Алиев и Макар Игнатов — получили повестки в военкомат.

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