ФХР подала в Минспорта списки тренеров и игроков для бронирования от частичной мобилизации

Федерация хоккея России предприняла попытку защитить тренеров и хоккеистов от частичной мобилизации. Как пишет 29 сентября РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова, организация подала списки в Министерство спорта на бронь.

«Мы подали списки в Министерство спорта — тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти. Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет — такое будет. Хоккеисты в клубах, кое-где начинают приходить повестки им, сотрудникам, судьям», — сказал Курбатов.