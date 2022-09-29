В Минцифры призвали работодателей обеспечить мобилизованных айтишников ежемесячными выплатами

Минцифры обратилось к руководителям IТ-компаний и операторов связи c просьбой позаботиться о мобилизованных сотрудниках.
В министерстве призвали обеспечить таких сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80 % заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, а также оформить полисы ДМС для семей.
«Многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые. Но некоторые будут нести военную службу: кто-то поедет добровольцем, кто-то уже получил повестку», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства 29 сентября.
Сервис по подаче заявлений на освобождение айтишников от призыва во время частичной мобилизации заработал 27 сентября на «Госуслугах». Минцифры также опубликовало перечень специальностей, по которым рекомендована отсрочка от мобилизации. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».