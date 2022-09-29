В Минцифры призвали работодателей обеспечить мобилизованных айтишников ежемесячными выплатами

Минцифры обратилось к руководителям IТ-компаний и операторов связи c просьбой позаботиться о мобилизованных сотрудниках.



В министерстве призвали обеспечить таких сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80 % заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, а также оформить полисы ДМС для семей.



«Многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые. Но некоторые будут нести военную службу: кто-то поедет добровольцем, кто-то уже получил повестку», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства 29 сентября.

