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    Сервис по освобождению айтишников и сотрудников телеком-компаний от армии. Как он работает?

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    Сервис по подаче заявлений на освобождение айтишников от призыва во время частичной мобилизации заработал 27 сентября на «Госуслугах».

    Чтобы направить заявление сотруднику IT-специалисту или сотруднику телеком-компании, нужно заполнить в отделе кадров форму подтверждения от работодателя, заверив ее электронной подписью гендиректора. Затем нужно зайти в сервис Минцифры на «Госуслугах», тщательно проверить все свои данные и ввести сведения о воинском учете. Далее необходимо указать сведения о высшем образовании, добавить информацию о работе, прикрепить форму-подтверждение и файл открепленной электронной подписи.

    Завершающий этап — отправка заявки. Минцифры направит ее в Генштаб, решение о службе или освобождении будет принимать Минобороны РФ.

    Ранее Минцифры опубликовало перечень специальностей, по которым рекомендована отсрочка от мобилизации. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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