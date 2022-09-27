Сервис по освобождению айтишников и сотрудников телеком-компаний от армии. Как он работает?

Сервис по подаче заявлений на освобождение айтишников от призыва во время частичной мобилизации заработал 27 сентября на «Госуслугах».



Чтобы направить заявление сотруднику IT-специалисту или сотруднику телеком-компании, нужно заполнить в отделе кадров форму подтверждения от работодателя, заверив ее электронной подписью гендиректора. Затем нужно зайти в сервис Минцифры на «Госуслугах», тщательно проверить все свои данные и ввести сведения о воинском учете. Далее необходимо указать сведения о высшем образовании, добавить информацию о работе, прикрепить форму-подтверждение и файл открепленной электронной подписи.