ФССП приостановит взыскание долгов с граждан, призванных в рамках частичной мобилизации

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановит взыскание долгов с россиян, попавших под частичную мобилизацию. Об этом 28 сентября сообщает РИА Новости.



Служба может сделать это по просьбе должника. Как уточняет агентство, подать заявление можно будет на призывных пунктах. Туда направят сотрудников ФССП.



«Фонтанка» писала, что Заксобрание Петербурга наделило Смольный полномочиями по оказанию социальной поддержки мобилизованным гражданам и беженцам из Донбасса. Глава Заксобрания Александр Бельский пояснил, что речь идет, в том числе, о материальной и правовой поддержке мобилизованных (юридической и нотариальной).

