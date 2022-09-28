В Петербурге приняли законопроект о социальной поддержке мобилизованных

Изначально у законопроекта был совершенно другой смысл: он касался работы спасателей . Положение про соцподдержку мобилизованных и беженцев с Украины появилось после принятия ранее в этот же день во втором чтении соответствующей поправки депутатов Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока.

Законопроект наделяет правительство Петербурга полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки мобилизованным и беженцам с Украины.

Заксобрание Петербурга наделило Смольный полномочиями по оказанию социальной поддержки мобилизованным гражданам и беженцам из Донбасса. На внеочередном заседании парламента 28 сентября инициативу приняли в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Как пояснил на брифинге журналистам глава Заксобрания Александр Бельский, речь идет в том числе о материальной и правовой поддержке мобилизованных (юридической и нотариальной).

Как отметил на брифинге замглавы фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский, принятие «мобилизационной» поправки не раскрывает никакой конкретики о размере помощи, необходимых на это суммах и источниках финансирования этих затрат.

Частичную мобилизацию граждан в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября.