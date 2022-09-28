Баскетболиста 3х3 не выпустили из России на турнир в Абхазии

Баскетболист 3х3 команды «Байкал» Егор Гатин не смог попасть на турнир в Абхазии. Как сообщает «Р-Спорт» 28 сентября, спортсмена не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи.

Проведение Кубка дружбы по баскетболу 3х3 пройдет в Сухуме 28 сентября. В турнире примут участие восемь команд из России, Белоруссии и Абхазии.

Накануне власти Северной Осетии анонсировали, что собираются развернуть на границе мобильный военкомат и вручать повестки на КПП тем, кто подлежит призыву.