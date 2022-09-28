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    Баскетболиста 3х3 не выпустили из России на турнир в Абхазии

    2029
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    Баскетболист 3х3 команды «Байкал» Егор Гатин не смог попасть на турнир в Абхазии. Как сообщает «Р-Спорт» 28 сентября, спортсмена не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи.

    Проведение Кубка дружбы по баскетболу 3х3 пройдет в Сухуме 28 сентября. В турнире примут участие восемь команд из России, Белоруссии и Абхазии.

    Накануне власти Северной Осетии анонсировали, что собираются развернуть на границе мобильный военкомат и вручать повестки на КПП тем, кто подлежит призыву.

    «Фонтанка» писала, что Минобороны не намерено принудительно возвращать граждан РФ, которые покинули Россию. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщал, что уехавшие из страны во время частичной мобилизации могут вернуться обратно без правовых последствий в любой момент, если не нарушали закон.

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