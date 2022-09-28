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    Сенатор Климов: Россияне, уехавшие во время частичной мобилизации, могут вернуться в любой момент и без правовых последствий

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    Россияне, уехавшие из России во время частичной мобилизации, могут вернуться без правовых последствий в любой момент. Правовых последствий для них не будет, если они не нарушали закон. Об этом 28 сентября заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

    «Не меня одного одолевают вопросами: как быть с тысячами граждан РФ, спешно «съехавших» за кордон после объявления частичной мобилизации? <…> [Они] могут вернуться без правовых последствий в любой момент — Россия правовое государство», — написал он в своем Telegram-канале.

    Также сенатор добавил, что серьезной моральной ответственности кому-нибудь «из давших деру» не избежать. Нарушивших же законодательство ждет административная или уголовная ответственность.

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