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    Вячеслав Володин: Составляются списки тех, кто покидает Россию

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания палаты заявил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну. Об этом в среду сообщает ТАСС.

    Он также предложил обсудить передачу машин, брошенных гражданами на границе, семьям участников специальной военной операции на Украине.

    «Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал Володин 28 сентября.

    «Фонтанка» писала, что Минобороны не намерено принудительно возвращать граждан РФ, которые покинули Россию. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщал, что уехавшие из страны во время частичной мобилизации могут вернуться обратно без правовых последствий в любой момент, если не нарушали закон.

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