Вячеслав Володин: Составляются списки тех, кто покидает Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания палаты заявил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну. Об этом в среду сообщает ТАСС.



Он также предложил обсудить передачу машин, брошенных гражданами на границе, семьям участников специальной военной операции на Украине.

«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал Володин 28 сентября.