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    В Минобороны заявили, что большинство российских дронов не удовлетворяют требованиям ведомства

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    Большинство авиационных беспилотников, производимых в России, не отвечают тактико-техническим требованиям Минобороны РФ. Об этом 27 сентября заявил представитель ведомства полковник Игорь Ищук.

    «Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», — сообщил он на круглом столе «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ» (цитата по ТАСС).

    Он отметил, что из-за этого ведомству приходится идти на упрощение и прием БЛА в эксплуатацию в опытном режиме.

    По словам полковника, сейчас российские военные больше всего нуждаются в беспилотниках радиотехнической разведки. Кроме того, нужны аппараты с помехозащищенным навигационным приемником по «приемлемой ценовой категории», которые просты в обращении, снабжены средствами оповещения об облучении и системами «свой-чужой».

    Ранее в конце июля турецкие СМИ писали о том, что президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом выразил желание сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar. В Кремле подтвердили, что тема военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией обсуждалась и «постоянно находится на повестке дня».

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