СМИ: Эрдоган заявил, что Путин выразил готовность сотрудничать с производителем Bayraktar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин выразил желание сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar. Об этом 26 июля пишет CNN Turk.



«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar (производитель ударных Bayraktar TB2)», — сообщил Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития (цитата по РБК).



Ранее гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет поставлять России свои боевые беспилотники, потому что «поддерживают Украину».

