СМИ: Эрдоган заявил, что Путин выразил готовность сотрудничать с производителем Bayraktar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин выразил желание сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar. Об этом 26 июля пишет CNN Turk.
«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar (производитель ударных Bayraktar TB2)», — сообщил Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития (цитата по РБК).
Ранее гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет поставлять России свои боевые беспилотники, потому что «поддерживают Украину».
Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат. Он оснащен лазерным наведением, может нести две управляемые противотанковые ракеты UMTAS либо четыре высокоточные авиабомбы. Эти дроны широко применялись во время боевых действий в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине.
5 августа Эрдоган прилетит в Сочи на переговоры с Путиным. Они будут обсуждать ситуацию на Украине и соглашение по «зерновому коридору». Лидеры уже встречались 19 июля в Иране.