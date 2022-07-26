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    СМИ: Эрдоган заявил, что Путин выразил готовность сотрудничать с производителем Bayraktar

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    2 комментария

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин выразил желание сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar. Об этом 26 июля пишет CNN Turk.

    «Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar (производитель ударных Bayraktar TB2)», — сообщил Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития (цитата по РБК).

    Ранее гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет поставлять России свои боевые беспилотники, потому что «поддерживают Украину».

    Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат. Он оснащен лазерным наведением, может нести две управляемые противотанковые ракеты UMTAS либо четыре высокоточные авиабомбы. Эти дроны широко применялись во время боевых действий в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине.

    5 августа Эрдоган прилетит в Сочи на переговоры с Путиным. Они будут обсуждать ситуацию на Украине и соглашение по «зерновому коридору». Лидеры уже встречались 19 июля в Иране.

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    Комментарии 2

    paniker26 Июл 2022 в 21:09
    Какая то пыль....очередная .
    Страна НАТО будет взаимодействовать с Россией, не верю,одно дело покупать,другое продавать.
    А тем временем, в Россию прибыли из Ирана тяжёлые ударные дроны Shahed 129. Которые в разы эфективнее ,ну и дороже ,пока что.
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