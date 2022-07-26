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    СМИ: Эрдоган прилетит в Сочи к Путину

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    3 комментария

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Сочи 5 августа. Об этом 26 июля сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber.

    По данным издания, в ходе однодневного визита он встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят ситуацию на Украине и «дадут окончательную оценку» договоренностям по созданию «зернового коридора».

    Пресс-секретарь Кремля подтвердил РИА Новости, что Путин 5 августа встретится с Эрдоганом.

    Путин и Эрдоган встречались совсем недавно — 19 июля в Иране. Они, в том числе, провели двустороннюю встречу и приняли участие в переговорах глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (России, Ирана и Турции).

    22 июля представители России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании так называемого «зернового коридора» по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. При этом прямого договора между РФ и Украиной не было.

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    Комментарии 3

    polunochnik26 Июл 2022 в 16:45
    А почему не в Геленджик? Там вроде какой-то модный санаторий с аква-дискотекой и охрана по слухам неплохая.
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