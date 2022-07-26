СМИ: Эрдоган прилетит в Сочи к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Сочи 5 августа. Об этом 26 июля сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber.
По данным издания, в ходе однодневного визита он встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят ситуацию на Украине и «дадут окончательную оценку» договоренностям по созданию «зернового коридора».
Пресс-секретарь Кремля подтвердил РИА Новости, что Путин 5 августа встретится с Эрдоганом.
Путин и Эрдоган встречались совсем недавно — 19 июля в Иране. Они, в том числе, провели двустороннюю встречу и приняли участие в переговорах глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (России, Ирана и Турции).
22 июля представители России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании так называемого «зернового коридора» по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. При этом прямого договора между РФ и Украиной не было.