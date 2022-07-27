    Пробки

    3/10

    usd58.66eur59.41
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетФинны перестанут выдавать визыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Песков ответил на вопрос о возможности сотрудничества России с производителем Bayraktar

    385
    обсудить

    Тема военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией обсуждалась в ходе недавних контактов. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

    Так представитель Кремля прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Владимир Путин выразил желание сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar – компанией Baykar Makina.

    По словам Пескова, вопрос военно-технического сотрудничества между двумя странами «постоянно находится на повестке дня».

    «Да, действительно, в ходе недавних контактов тема военно-технического сотрудничества в различных измерениях затрагивалась. И как правило, на каждой встрече различные аспекты обсуждаются», – сказал он.

    Также пресс-секретарь добавил, что эта тема наверняка также будет обсуждаться 5 августа в Сочи во время визита Эрдогана для встречи с Путиным.

    Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат. Он оснащен лазерным наведением, может нести две управляемые противотанковые ракеты UMTAS либо четыре высокоточные авиабомбы. Эти дроны широко применялись во время боевых действий в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close