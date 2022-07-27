Песков ответил на вопрос о возможности сотрудничества России с производителем Bayraktar

По словам Пескова, вопрос военно-технического сотрудничества между двумя странами «постоянно находится на повестке дня».

Так представитель Кремля прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Владимир Путин выразил желание сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar – компанией Baykar Makina.

Тема военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией обсуждалась в ходе недавних контактов. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс» .

«Да, действительно, в ходе недавних контактов тема военно-технического сотрудничества в различных измерениях затрагивалась. И как правило, на каждой встрече различные аспекты обсуждаются», – сказал он.



Также пресс-секретарь добавил, что эта тема наверняка также будет обсуждаться 5 августа в Сочи во время визита Эрдогана для встречи с Путиным.

