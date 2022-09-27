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    Брат Бориса Моисеева узнал о смерти певца в Канаде за несколько часов до официального заявления

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    Брат Бориса Моисеева, Маркс Толкач, узнал о его смерти за несколько часов до официального объявления. Мужчина много лет живет в Канаде. Сообщение о кончине Моисеева ему передал журналист.

    Маркс Толкач относился с недоверием к арт-директору артиста Сергею Гороху, сообщает StarHit. Издание отмечает, что весной текущего года брат Моисеева обвинил Гороха в исчезновении певца.

    Толкач отметил, что Горох не сообщил ему о смерти родственника. Он узнал о кончине брата от журналиста за несколько часов до того, как информация была донесена до общественности. «Он позвонил мне часов в десять утра по канадскому времени», — заявил брат Бориса Моисеева (цитата по «СтарХит»).

    О смерти Бориса Моисеева стало известно днем 27 сентября. Певца обнаружил в его квартире арт-директор. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть.

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