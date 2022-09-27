Портрет Аллы Пугачевой сняли с выставки в Мраморном дворце

Портрет «Женщина, которая поет», о котором несколько дней назад писала «Фонтанка», больше не демонстрируется на временной выставке Игоря Чоларии — обратили внимание СМИ 27 сентября. В Русском музее вопрос о причинах такого решения переадресовали самому художнику.



«Я ее просто поменял, — ответил «Фонтанке» Игорь Чолария, — Потому что она мне по колориту в зале немножко не подходит: она такая красная, а у меня там висит ряд зеленых картин, я ее просто убрал сам — и все. Вернее, заменил на другую работу, «Маску», которая выполнена в более зеленом колорите. Я, кстати, это давно хотел сделать».

