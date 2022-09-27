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    Выставки

    Портрет Аллы Пугачевой сняли с выставки в Мраморном дворце

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    Портрет «Женщина, которая поет», о котором несколько дней назад писала «Фонтанка», больше не демонстрируется на временной выставке Игоря Чоларии — обратили внимание СМИ 27 сентября. В Русском музее вопрос о причинах такого решения переадресовали самому художнику.

    «Я ее просто поменял, — ответил «Фонтанке» Игорь Чолария, — Потому что она мне по колориту в зале немножко не подходит: она такая красная, а у меня там висит ряд зеленых картин, я ее просто убрал сам — и все. Вернее, заменил на другую работу, «Маску», которая выполнена в более зеленом колорите. Я, кстати, это давно хотел сделать».

    Художник заверил, что не получал просьб заменить картину. А насчет заявления певицы с просьбой признать ее иноагентом — он вообще не в курсе.

    «Никто не говорил: «Сними, перевесь» — такого не было, — заявил он. — Видимо, такое совпадение получилось».

    Выставка «Укрощение хаоса» в Русском музее идет до 7 ноября.

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