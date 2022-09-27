Не только айтишники. Кому работодатели предлагают бронь от мобилизации в России и Петербурге

Работодатели начали предлагать россиянам вакансии с бронью от мобилизации. По данным портала hh.ru, сейчас в целом по стране опубликовано 25 объявлений о найме сотрудников с таким параметром, из них четыре — в Петербурге.



«В резюме россияне, как правило, не указывают подобное пожелание. Сейчас на сайте таких резюме с упоминанием брони нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе hh.ru.