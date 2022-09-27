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    Не только айтишники. Кому работодатели предлагают бронь от мобилизации в России и Петербурге

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    Работодатели начали предлагать россиянам вакансии с бронью от мобилизации. По данным портала hh.ru, сейчас в целом по стране опубликовано 25 объявлений о найме сотрудников с таким параметром, из них четыре — в Петербурге.

    «В резюме россияне, как правило, не указывают подобное пожелание. Сейчас на сайте таких резюме с упоминанием брони нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе hh.ru.

    В Петербурге подобные вакансии разместили два работодателя. ООО «СтройЭксперт» ищет инженера-архитектора 1 категории с зарплатой 50 000 — 110 000 рублей и главного инженера проекта с зарплатой 100 000 — 280 000 рублей. Компания «Коста» хочет нанять руководителя проектов внедрения и сопровождения информационных систем с зарплатой 70 000 — 120 000 рублей и специалиста по внедрению и сопровождению информационных систем с зарплатой 55 000 — 90 000 рублей.

    В Москве бронь от мобилизации предлагает АО «47 Центральный Проектно-Изыскательский Институт» — для главного специалиста гидротехника-геотехника и ведущего специалиста — проектировщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования, компания PIX Robotics, которая готова нанять разработчиков C# и JavaScript, а также еще несколько работодателей в сфере IT.

    Спасение от призыва обещают в Комсомольске-на-Амуре штамповщику на падающих молотах, в Казани, Самаре и Ульяновске — токарю-расточнику (все вакансии опубликованы ООО «Медиа Онлайн»). В Новосибирске вакансии с такой опцией опубликовало АО НПО «Курганприбор».

    О том, как предприятия могут бронировать своих сотрудников, ранее рассказывала «Фонтанка».

    Правительство РФ также утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации, для специалистов IT и связи опубликовало Минцифры РФ 26 сентября.

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