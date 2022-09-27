Минцифры опубликовало специальности, по которым рекомендована отсрочка от мобилизации

Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи, опубликовало Минцифры РФ 26 сентября.
В пресс-службе министерства уточняют, что в перечень вошли актуальные специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, по которым обучались раньше, всего 195 пунктов. Отмечается, что наличия одной из них и трудоустройства в аккредитованной ИТ-организации недостаточно для освобождения от призыва. Нужно еще «выполнять критически важные функции».
Некоторые специальности на первый взгляд с IT напрямую не связаны (например, журналистика), но в сообщении есть объяснение: «IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».
В Минцифры добавили, что на «Госуслугах» уже 27 сентября заработает сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации.
К заявлению, которое будет формировать сам сотрудник, необходимо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям. Подчеркивается, что форма должна быть подписана электронной подписью гендиректора организации, без которой заявление подать не получится.
Форму нужно получить до подачи заявления, обращают внимание в министерстве.