Минцифры опубликовало специальности, по которым рекомендована отсрочка от мобилизации

В пресс-службе министерства уточняют, что в перечень вошли актуальные специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, по которым обучались раньше, всего 195 пунктов. Отмечается, что наличия одной из них и трудоустройства в аккредитованной ИТ-организации недостаточно для освобождения от призыва. Нужно еще «выполнять критически важные функции».

Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи, опубликовало Минцифры РФ 26 сентября.

Некоторые специальности на первый взгляд с IT напрямую не связаны (например, журналистика), но в сообщении есть объяснение: «IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».



В Минцифры добавили, что на «Госуслугах» уже 27 сентября заработает сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации.

К заявлению, которое будет формировать сам сотрудник, необходимо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям. Подчеркивается, что форма должна быть подписана электронной подписью гендиректора организации, без которой заявление подать не получится.