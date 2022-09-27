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    Сноуден высказался после получения гражданства РФ

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    Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что после получения российского гражданства стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи. Об этом он написал 26 сентября в соцсетях.

    «После стольких лет разлуки с нашими родителями я и моя жена не имеем никакого желания находиться в разлуке с нашими сыновьями. После двух лет ожидания и почти десяти лет изгнания немного стабильности пойдет на пользу моей семье», — такими словами Сноуден прокомментировал свой пост от 2020 года, в котором говорилось о подаче заявления на получение гражданства.

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Эдварду Сноудену накануне, 26 сентября.


    Госдеп США считает, что Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом.

    В 2013 году Сноудена обвинили в передаче СМИ секретных документов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Далее американец получил бессрочный вид на жительство в РФ. В США ему грозит смертная казнь.

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