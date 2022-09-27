Сноуден высказался после получения гражданства РФ

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что после получения российского гражданства стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи. Об этом он написал 26 сентября в соцсетях.

«После стольких лет разлуки с нашими родителями я и моя жена не имеем никакого желания находиться в разлуке с нашими сыновьями. После двух лет ожидания и почти десяти лет изгнания немного стабильности пойдет на пользу моей семье», — такими словами Сноуден прокомментировал свой пост от 2020 года, в котором говорилось о подаче заявления на получение гражданства.