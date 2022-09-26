Комиссия ЗакСа Петербурга одобрила законопроект об уличных музыкантах. Московский опыт перенимать не стали

Комиссия по образованию, науке и культуре Законодательного собрания Петербурга 26 сентября одобрила проект закона об уличных музыкантах, который ранее внес в городской парламент губернатор. Об этом «Фонтанке» рассказал присутствовавший на заседании депутат Борис Вишневский.

Ранее законопроект одобрил Смольный. Согласно документу, администрация Петербурга будет определять адреса площадок, где можно выступать. Музыканты должны будут подать заявку за 15 дней. Отказать могут, если это место и время уже успел зарезервировать кто-то другой. Сейчас деятельность уличных музыкантов никак не регламентирована.



По мнению Бориса Вишневского, новый порядок только усложнит работу уличных музыкантов, вместо того чтобы облегчить. По сути, в нем воспроизводится тот же механизм согласования, что и при проведении публичных акций. «Заявку согласуют, если на это место ранее никто не претендовал. Но вы не узнаете, претендовал или нет, так как в законопроекте не предусмотрено открытого перечня поданных заявок. Заблаговременная подача — это коррупционным механизм, так как легко отказать в пользу тех, кто заранее договорился», — прокомментировал он.

