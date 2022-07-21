Экстремизм не пройдет. В Смольном одобрили новые правила для уличных музыкантов

В Петербурге законопроект о введении новых правил для уличных музыкантов одобрили на совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства города. Об этом 21 июля рассказали в пресс-службе Смольного.

«Традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать. Без них трудно представить центр города. Но также нужно учитывать необходимость поддержания общественного порядка», — цитирует пресс-служба губернатора Петербурга.

Как и сейчас, выступления нужно будет согласовывать с уполномоченными органами власти. Все установленные для проведения уличных выступлений места разделят на две категории: где нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру мощнее 1 кВт и ударные инструменты и где можно.

Для того, чтобы исполнять музыку, нужно будет соблюсти несколько условий: присутствие организатора; содействие в поддержании общественного порядка и прекращение выступления, если он нарушен; соблюдение санитарных норм; сохранность зеленых насаждений и территорий общего пользования, а также объектов культурного наследия. Кроме того, выступления не должны противоречить общепринятым нормам общественной морали и нравственности, содержать ненормативную лексику и призывы к экстремизму, пропаганду войны и жестокости, расовой, национальной и иной нетерпимости, употребления наркотиков и алкоголя.

Для нарушителей введут новую административную статью — о проведении выступлений без согласования или с нарушением указанных требований. Для физлиц предусмотрен штраф от полутора до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч.

На культурно-массовые мероприятия, которые были включены в общегородские планы, закон распространяться не будет. Исключениями станут также свадьбы, празднование дней рождения и религиозные церемонии.