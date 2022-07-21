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    Экстремизм не пройдет. В Смольном одобрили новые правила для уличных музыкантов

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    4 комментария

    В Петербурге законопроект о введении новых правил для уличных музыкантов одобрили на совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства города. Об этом 21 июля рассказали в пресс-службе Смольного.

    Фото: Пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга
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    «Традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать. Без них трудно представить центр города. Но также нужно учитывать необходимость поддержания общественного порядка», — цитирует пресс-служба губернатора Петербурга.

    Как и сейчас, выступления нужно будет согласовывать с уполномоченными органами власти. Все установленные для проведения уличных выступлений места разделят на две категории: где нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру мощнее 1 кВт и ударные инструменты и где можно.

    Для того, чтобы исполнять музыку, нужно будет соблюсти несколько условий: присутствие организатора; содействие в поддержании общественного порядка и прекращение выступления, если он нарушен; соблюдение санитарных норм; сохранность зеленых насаждений и территорий общего пользования, а также объектов культурного наследия. Кроме того, выступления не должны противоречить общепринятым нормам общественной морали и нравственности, содержать ненормативную лексику и призывы к экстремизму, пропаганду войны и жестокости, расовой, национальной и иной нетерпимости, употребления наркотиков и алкоголя.

    Для нарушителей введут новую административную статью — о проведении выступлений без согласования или с нарушением указанных требований. Для физлиц предусмотрен штраф от полутора до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч.

    На культурно-массовые мероприятия, которые были включены в общегородские планы, закон распространяться не будет. Исключениями станут также свадьбы, празднование дней рождения и религиозные церемонии.

    Фото: Пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга

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    Комментарии 4

    Captan0221 Июл 2022 в 18:44
    Наконец -то наведут порядок !
    +0-0
    265456342121 Июл 2022 в 18:11
    очередной закон который никто не будет исполнять. для галочки один рейд в год
    +0-0
    piterez21 Июл 2022 в 18:05
    Бременские музыканты тоже были склонны к экстремизму, поэтому их вначале оштрафовали, потом выгнали сулицы, затем посадили в тюрьму, потом выгнали из города, потом запретили петь, потом отправили в лес, там они стали разбойниками и экстремистами, и в конце победили всех.... А глупый король потерял все...
    +0-0
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