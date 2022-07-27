Стало известно, почему уличным музыкантам в Петербурге смогут отказывать в выступлениях

Он рассказал, в каком случае уличный концерт могут запретить. Критериев для отказа может быть только три: в выступлении откажут, если оно пересекается с уже согласованным ранее в этом месте мероприятием, если уведомление о концерте подано менее чем за 15 дней до концерта и если оно неправильно заполнено по форме.

В Петербурге установят четкие критерии отказа уличным музыкантам. Детали нового законопроекта о порядке уличных выступлений разъяснил в прямом эфире 27 июля председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин.

Сейчас, чтобы сыграть на улице, музыканты должны отправить в комитет по культуре или в администрацию района уведомление за 15 дней до своего уличного концерта. В форме должны быть указаны период проведения выступления, ответственные за концерт лица и перечень оборудования, используемый на выступлении.



Вмешиваться в то, сколько денег получит уличный музыкант от благодарных слушателей, власти не будут.



«Заработок уличного музыканта — это добровольное пожертвование», — сказал Болтин.



Кроме того, в законопроекте впервые дано определение уличному выступлению.

