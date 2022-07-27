    Пробки

    5/10

    usd58.66eur59.41
    Кладбища маршрутокПетербургский батальонЗапреты в киноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Музыка

    Стало известно, почему уличным музыкантам в Петербурге смогут отказывать в выступлениях

    1628
    5 комментариев

    В Петербурге установят четкие критерии отказа уличным музыкантам. Детали нового законопроекта о порядке уличных выступлений разъяснил в прямом эфире 27 июля председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин.

    Он рассказал, в каком случае уличный концерт могут запретить. Критериев для отказа может быть только три: в выступлении откажут, если оно пересекается с уже согласованным ранее в этом месте мероприятием, если уведомление о концерте подано менее чем за 15 дней до концерта и если оно неправильно заполнено по форме.

    Сейчас, чтобы сыграть на улице, музыканты должны отправить в комитет по культуре или в администрацию района уведомление за 15 дней до своего уличного концерта. В форме должны быть указаны период проведения выступления, ответственные за концерт лица и перечень оборудования, используемый на выступлении.

    Вмешиваться в то, сколько денег получит уличный музыкант от благодарных слушателей, власти не будут.

    «Заработок уличного музыканта — это добровольное пожертвование», — сказал Болтин.

    Кроме того, в законопроекте впервые дано определение уличному выступлению.

    «Это творческое мероприятие, признанное разнообразить досуг туристов и жителей города», — объяснил председатель комитета.

    По словам чиновника, о новом законе в комитете по культуре задумались более 5 лет назад — с развитием технологий громкость звука выступающих на улицах выросла и стала требовать регламентации. Число уличных музыкантов в Петербурге растет. В доковидный период в комитет поступало от 200 до 400 уведомлений от музыкантов, с начала года их число выросло до 1200–1300 уведомлений, рассказал Болтин и назвал уличных музыкантов «петербургской традицией».

    Как ранее сообщала «Фонтанка», все установленные для проведения уличных выступлений места разделят на две категории: где нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру мощнее 1 кВт и ударные инструменты и где можно. Для нарушителей закона введут новую административную статью — о проведении выступлений без согласования или с нарушением указанных требований. Для физлиц предусмотрен штраф от полутора до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close
    close