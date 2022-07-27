Стало известно, почему уличным музыкантам в Петербурге смогут отказывать в выступлениях

В Петербурге установят четкие критерии отказа уличным музыкантам. Детали нового законопроекта о порядке уличных выступлений разъяснил в прямом эфире 27 июля председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин.
Он рассказал, в каком случае уличный концерт могут запретить. Критериев для отказа может быть только три: в выступлении откажут, если оно пересекается с уже согласованным ранее в этом месте мероприятием, если уведомление о концерте подано менее чем за 15 дней до концерта и если оно неправильно заполнено по форме.
Сейчас, чтобы сыграть на улице, музыканты должны отправить в комитет по культуре или в администрацию района уведомление за 15 дней до своего уличного концерта. В форме должны быть указаны период проведения выступления, ответственные за концерт лица и перечень оборудования, используемый на выступлении.
Вмешиваться в то, сколько денег получит уличный музыкант от благодарных слушателей, власти не будут.
«Заработок уличного музыканта — это добровольное пожертвование», — сказал Болтин.
Кроме того, в законопроекте впервые дано определение уличному выступлению.
«Это творческое мероприятие, признанное разнообразить досуг туристов и жителей города», — объяснил председатель комитета.
По словам чиновника, о новом законе в комитете по культуре задумались более 5 лет назад — с развитием технологий громкость звука выступающих на улицах выросла и стала требовать регламентации. Число уличных музыкантов в Петербурге растет. В доковидный период в комитет поступало от 200 до 400 уведомлений от музыкантов, с начала года их число выросло до 1200–1300 уведомлений, рассказал Болтин и назвал уличных музыкантов «петербургской традицией».
Как ранее сообщала «Фонтанка», все установленные для проведения уличных выступлений места разделят на две категории: где нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру мощнее