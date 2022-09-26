Неисправный внедорожник и упрямство обошлись петербургскому дилеру в 11 млн рублей

Петербуржец через суд и приставов получил с официального дилера многомиллионную компенсацию за неисправный внедорожник. При этом большую часть суммы составила неустойка за просрочку выплаты.
Житель Петербурга обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи внедорожника, сообщает 26 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу. Ответчиком стал официальный дилер, у которого мужчина купил автомобиль в 2018 году. Спустя пять месяцев у новой машины начались проблемы с двигателем, и ее владелец стал постоянным клиентом в сервисном центре официального дилера. Он привозил внедорожник на диагностику за свой счет, рабочие неисправностей не находили, но машина ездить отказывалась. Наконец в 2020 году автомобилю отремонтировали двигатель, но спустя пару дней после того, как машину вернули клиенту, проблемы начались снова. Возвращать деньги за машину в досудебном порядке дилер отказался, и мужчина пошел в суд.
Судья встал на сторону истца, удовлетворив требования о взыскании уплаченных за внедорожник средств. Дилеру также насчитали неустойку за период с 29 августа 2020 года по дату фактического исполнения обязательства: за каждый день просрочки капал 1% от основной суммы долга. В итоге общая сумма взыскания превысила 11,1 миллиона рублей, из которых более 8,5 миллионов составила неустойка. Истца же суд обязал вернуть неисправную машину дилеру.
Приставы Московского районного отдела УФССП по Петербургу уведомили компанию, что возбуждено исполнительное производство и применили некоторые принудительные меры. Вдобавок дилера предупредили, что за неуплату из их автопарка могут арестовать новый автомобиль и продать его в счет долга. Это подействовало, и спустя 4 дня после предупреждения вся сумма была уплачена. Истец свое обязательство тоже выполнил и отдал внедорожник дилеру.