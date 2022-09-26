Неисправный внедорожник и упрямство обошлись петербургскому дилеру в 11 млн рублей

Петербуржец через суд и приставов получил с официального дилера многомиллионную компенсацию за неисправный внедорожник. При этом большую часть суммы составила неустойка за просрочку выплаты.



Житель Петербурга обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи внедорожника, сообщает 26 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу. Ответчиком стал официальный дилер, у которого мужчина купил автомобиль в 2018 году. Спустя пять месяцев у новой машины начались проблемы с двигателем, и ее владелец стал постоянным клиентом в сервисном центре официального дилера. Он привозил внедорожник на диагностику за свой счет, рабочие неисправностей не находили, но машина ездить отказывалась. Наконец в 2020 году автомобилю отремонтировали двигатель, но спустя пару дней после того, как машину вернули клиенту, проблемы начались снова. Возвращать деньги за машину в досудебном порядке дилер отказался, и мужчина пошел в суд.