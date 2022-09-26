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    Мужчина ворвался в школу в Ижевске и устроил стрельбу. Есть погибшие среди детей

    Собираем всю информацию о трагедии

    5184
    4 комментария

    Сегодня, 26 сентября, в ижевской школе № 88 началась стрельба. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям. По предварительным данным, раненый охранник школы погиб.

    Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео или знаете подробности, сообщите об этом в редакцию MSK1.RU.

    Телефон редакции

    +7 982 630 3102
    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    — В Удмуртии сегодня трагедия, — сообщает глава региона Александр Бречалов. — Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника — это уже известно. Есть жертвы среди детей. Есть раненые. Сейчас закончилась эвакуация. По моей информации, сам он покончил с собой. Весь периметр школы оцеплен. Сейчас здесь работает Росгвардия, ФСБ, сотрудники следственных органов.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    Трое из погибших — школьники. Убитым детям — 10, 11 и 15 лет. Ещё трое погибших взрослые — охранник, и двое — мужчина и женщина, пишет 112.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    На данный момент школа полностью эвакуирована.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    Первые сообщения о стрельбе стали появляться около 10 утра. Дети стали прятаться в классах, кто-то пытался выпрыгивать из окон.

    112 / T.me
    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    На данный момент, по словам МВД по Удмуртской Республике, известно о 20 раненых и 6 погибших.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    По данным Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме и футболке с нацистской символикой, с двумя пистолетами Макарова ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    Минздрав направил в Ижевск группу специалистов для оказания медпомощи после стрельбы в школе, сообщает помощник министра.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    МВД по Удмуртской Республике подтверждает смерть мужчины, устроившего стрельбу в школе. Публикуем официальный комментарий.

    — Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, — сообщили в МВД по Удмуртии. — В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    Мужчина, устроивший стрельбу, погиб. Его фото публикует Baza.

    Baza / T.me
    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    Раненых выносят на носилках.

    Редакция / T.me

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 10 человек, сообщает «112».

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы в ижевской школе есть убитые и раненые среди детей.

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    По данным Baza, стрелок не задержан и в школе еще слышна стрельба.

    Вокруг здания — машины скорой помощи, спасателей и полиции. Судя по видео, часть детей удалось эвакуировать.

    — Там вообще канитель. Все бегут — кто в чем. Зевак разогнали, — говорит очевидица.

    Baza / T.me

    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    Школа № 88 находится на Пушкинской улице Ижевска. Дети забаррикадировались в кабинетах, сейчас их эвакуируют.

    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
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    На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, ранены охранник и двое учеников.

    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    112 / T.me
    Baza / T.me
    Фото: Удмуртия | Ижевск / Vk.com
    Фото: SHOT / T.me
    SHOT / T.me

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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    Комментарии 4

    правду не задушишь не убьёшь!26 Сен 2022 в 11:35
    а что там за символика не разглядел
    +0−0
    angel of death26 Сен 2022 в 11:33
    бедные дети...
    +0−1
    Никита Пряхин26 Сен 2022 в 11:19
    Кого-то новость удивила?
    +6−0
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