Мужчина ворвался в школу в Ижевске и устроил стрельбу. Есть погибшие среди детей

Сегодня, 26 сентября, в ижевской школе
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— В Удмуртии сегодня трагедия, — сообщает глава региона Александр Бречалов. — Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника — это уже известно. Есть жертвы среди детей. Есть раненые. Сейчас закончилась эвакуация. По моей информации, сам он покончил с собой. Весь периметр школы оцеплен. Сейчас здесь работает Росгвардия, ФСБ, сотрудники следственных органов.
Трое из погибших — школьники. Убитым детям — 10, 11 и 15 лет. Ещё трое погибших взрослые — охранник, и двое — мужчина и женщина, пишет 112.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена.
На данный момент школа полностью эвакуирована.
Первые сообщения о стрельбе стали появляться около 10 утра. Дети стали прятаться в классах, кто-то пытался выпрыгивать из окон.
На данный момент, по словам МВД по Удмуртской Республике, известно о 20 раненых и 6 погибших.
По данным Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме и футболке с нацистской символикой, с двумя пистолетами Макарова ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.
Минздрав направил в Ижевск группу специалистов для оказания медпомощи после стрельбы в школе, сообщает помощник министра.
МВД по Удмуртской Республике подтверждает смерть мужчины, устроившего стрельбу в школе. Публикуем официальный комментарий.
— Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе
Мужчина, устроивший стрельбу, погиб. Его фото публикует Baza.
Раненых выносят на носилках.
Редакция / T.me
Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 10 человек, сообщает «112».
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы в ижевской школе есть убитые и раненые среди детей.
По данным Baza, стрелок не задержан и в школе еще слышна стрельба.
Вокруг здания — машины скорой помощи, спасателей и полиции. Судя по видео, часть детей удалось эвакуировать.
— Там вообще канитель. Все бегут — кто в чем. Зевак разогнали, — говорит очевидица.
Baza / T.me
Школа № 88 находится на Пушкинской улице Ижевска. Дети забаррикадировались в кабинетах, сейчас их эвакуируют.
На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, ранены охранник и двое учеников.