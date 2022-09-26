Мужчина ворвался в школу в Ижевске и устроил стрельбу. Есть погибшие среди детей

МВД по Удмуртской Республике подтверждает смерть мужчины, устроившего стрельбу в школе. Публикуем официальный комментарий.

— Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, — сообщили в МВД по Удмуртии. — В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется.