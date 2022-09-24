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    За песню про иноагентов от петербурженок ответил своим отстранением редактор региональной лиги КВН

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    Редактор петербургской лиги КВН «Балтика» Алексей Екс отстранен от работы в любых региональных лигах после того, как пропустил номер студенток СПбГУ про иноагентов. Об этом 24 сентября сообщил проект «Осторожно, новости», сам Екс подтвердил информацию корреспонденту «Фонтанки».

    Алексей Екс редактирует разные региональные лиги уже 17 лет. Директорам трех из них позвонило руководство КВН и заявило, что Екс у них больше не работает. Причиной стала пропущенная песня про иноагентов от команды «Трикс», за которую девушек похвалили в деканате. После отстранения он посоветовал кавээнщикам шутить аккуратнее и осваивать искусство пантомимы, «чтобы не сказать чего лишнего».

    Команда журфака СПбГУ «Трикс» выиграла в четвертьфинале лиги КВН «Балтика». Выступление в музыкальном приветствии завирусилось в интернете. Студентки журфака исполнили «актуальную журналистскую песню», в которой перечислили признанных иностранными агентами блогеров и журналистов, а также упомянули осужденного на 22 года за госизмену журналиста Ивана Сафронова.

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