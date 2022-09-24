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    Вечернее шоу на Дворцовой набережной перенесли на два часа

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    Изменено время проведения вечернего светомузыкального шоу на Дворцовой набережной, приуроченного ко Дню туризма. Новое время прохода исторических парусников 24 сентября — 23.00.

    Организаторы напоминают, что представление пройдет в акватории Невы, смотреть его можно с Дворцового моста и Дворцовой набережной, которую называют лучшей для этого точкой.

    Кроме того, запланирована прямая трансляция, которую можно посмотреть в «ВКонтакте».

    Ранее стало известно, что фестивальные шатры на Дворцовой площади 24 сентября сократили часы работы в эту субботу. Но завтра примут посетителей вновь с 11.00.

    © Фонтанка.Ру

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