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    Шатры с выставками на Дворцовой по случаю Дня туризма в субботу закроются раньше

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    Работа фестивального городка на Дворцовой площади 24 сентября будет сокращена до 15:00 — об этом сообщили в пресс-службе Дня туризма.

    Изначально планировалось, что посетить павильоны можно будет до 22:00 в субботу и воскресенье, однако 24 сентября были внесены коррективы. Наутро шатры будут открыты в 11:00.

    Торжественная церемония открытия трехдневного фестиваля прошла накануне. Зрители стали свидетелями музыкального шоу и участниками интерактивных экспозиций. «Фонтанка» побывала на месте.

    Среди других предстоящих событий в рамках Дня туризма — вечерняя светомузыкальная программа на Дворцовой набережной 24 сентября.

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