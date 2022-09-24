Шатры с выставками на Дворцовой по случаю Дня туризма в субботу закроются раньше

Работа фестивального городка на Дворцовой площади 24 сентября будет сокращена до 15:00 — об этом сообщили в пресс-службе Дня туризма.
Изначально планировалось, что посетить павильоны можно будет до 22:00 в субботу и воскресенье, однако 24 сентября были внесены коррективы. Наутро шатры будут открыты в 11:00.
Торжественная церемония открытия трехдневного фестиваля прошла накануне. Зрители стали свидетелями музыкального шоу и участниками интерактивных экспозиций. «Фонтанка» побывала на месте.
Среди других предстоящих событий в рамках Дня туризма — вечерняя светомузыкальная программа на Дворцовой набережной 24 сентября.