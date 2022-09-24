Порталы-шатры на Дворцовой рассказывают, как не упустить возможности, что дает Петербург

Музыка, свет, водный спорт и удобный транспорт, - на Дворцовой площади представили Петербург, в котором хочется жить, - во всем многообразии его возможностей. Фестиваль продлится здесь все выходные, он приурочен ко Всемирному дню туризма.
У него есть разные составляющие — музыкальная, познавательная и мультимедийная с интерактивом. Тут можно покататься виртуально на SUP-борде, прикоснуться к цветочной горке, посмотреть красивые снимки и посидеть за рулем пассажирского транспорта.
Но главное — еще впереди: кульминацией мероприятия станет программа, которая начнется 24 сентября в 21.00 в акватории Невы: там, под Дворцовым мостом, пройдет цепочка исторических парусников и яхт. Под аккомпанемент светомузыкального сопровождения они будут кружится напротив Петропавловской крепости. Шоу длится всего 35 минут, лучше не опаздывать.
Фестивальный же городок на Дворцовой будет открыт оба оставшихся дня до 22.00: в субботу — с 11.00, в воскресенье — с 12.00.