    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    0 м/с, штиль

    764мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Первые отправки мобилизованных

    «Непризывные» болезниВопросы на границеОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Ирландия подумает, выдавать ли визы бегущим от частичной мобилизации россиянам

    1680

    Ирландия рассмотрит возможность выдачи виз россиянам, которые не хотят идти в вооруженные силы после объявления частичной мобилизации. Об этом 23 сентября заявил премьер-министр республики Михол Мартин.

    «Мы никогда не отказывали людям, бегущим по моральным причинам или из-за преследования. Например, мы позволили въехать ряду журналистов и ученых из Афганистана в связи с занятой ими позицией по отношению к «Талибан»* (террористическая организация, запрещена в РФ)», — отметил он (цитата по ТАСС).

    Мартин добавил, что Ирландия в первую очередь принимает бегущие от боевых действий украинские семьи. В этом году желающих получить убежище растет, и это оказывает нагрузку на страну.

    Ранее Латвия отказалась принимать бегущих от частичной мобилизации россиян, не посчитали это веской причиной и в Финляндии, Эстонии, Литве, Польше.

    *«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close