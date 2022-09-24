Ирландия подумает, выдавать ли визы бегущим от частичной мобилизации россиянам

Ирландия рассмотрит возможность выдачи виз россиянам, которые не хотят идти в вооруженные силы после объявления частичной мобилизации. Об этом 23 сентября заявил премьер-министр республики Михол Мартин.



«Мы никогда не отказывали людям, бегущим по моральным причинам или из-за преследования. Например, мы позволили въехать ряду журналистов и ученых из Афганистана в связи с занятой ими позицией по отношению к «Талибан»* (террористическая организация, запрещена в РФ)», — отметил он (цитата по ТАСС).