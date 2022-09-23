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    «Скоро поправится». Актера Сергея Бурунова выписали из больницы

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    Актер Сергей Бурунов выписан из больницы, куда попал после заражения COVID-19. Об этом 23 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на его представителя Анастасию Сайфулину.

    «Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится», — сказала она.

    О госпитализации актера стало известно 21 сентября. Сайфулина подтвердила, что Бурунов заболел коронавирусом. По ее словам, он «чувствует себя вполне нормально», а в больницу поехал, потому что внимательно относится к своему здоровью.

    В тот же день видео из больничной палаты выложил сам Бурунов. Он раскритиковал СМИ и YouTube-каналы, которые «нагоняют трафик» за счет известных имен, размещая информацию о проблемах звезд.

    Сергею Бурунову 45 лет, он родился 6 марта 1977 года в Москве. Актёр театра, кино, дубляжа, телеведущий. Часто снимается в сериалах и комедиях, среди них «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», «Последний богатырь». Известен участием в телешоу «Большая разница» на Первом канале.

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