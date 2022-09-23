«Скоро поправится». Актера Сергея Бурунова выписали из больницы

Актер Сергей Бурунов выписан из больницы, куда попал после заражения COVID-19. Об этом 23 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на его представителя Анастасию Сайфулину.



«Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится», — сказала она.



О госпитализации актера стало известно 21 сентября. Сайфулина подтвердила, что Бурунов заболел коронавирусом. По ее словам, он «чувствует себя вполне нормально», а в больницу поехал, потому что внимательно относится к своему здоровью.

