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    Актёр Сергей Бурунов попал в больницу с ковидом

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    Актёр Сергей Бурунов заболел коронавирусом и попал больницу, при этом чувствует он себя нормально. Об этом 21 сентября рассказала ТАСС агент актёра Анастасия Сайфулина.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    «Сергей действительно заболел ковидом. Как ответственный человек, внимательно относящийся к своему здоровью, он поехал в больницу. Чувствует себя вполне нормально», — отметила Сайфулина.

    Она передала поклонникам актёра его совет — «носить чаще маски и пользоваться санитайзерами».

    Сергею Бурунову 45 лет, он родился 6 марта 1977 года в Москве. Актёр театра, кино, дубляжа, телеведущий. Часто снимается в сериалах и комедиях, среди них «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», «Последний богатырь». Известен участием в телешоу «Большая разница» на Первом канале.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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