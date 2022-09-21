Актёр Сергей Бурунов попал в больницу с ковидом

Актёр Сергей Бурунов заболел коронавирусом и попал больницу, при этом чувствует он себя нормально. Об этом 21 сентября рассказала ТАСС агент актёра Анастасия Сайфулина.

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«Сергей действительно заболел ковидом. Как ответственный человек, внимательно относящийся к своему здоровью, он поехал в больницу. Чувствует себя вполне нормально», — отметила Сайфулина.



Она передала поклонникам актёра его совет — «носить чаще маски и пользоваться санитайзерами».

