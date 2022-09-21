«Это мерзко. Просто мерзко». Попавший в больницу актёр Сергей Бурунов раскритиковал медиа за кликбейт

Российский актёр Сергей Бурунов записал видео из больничной палаты. Он рассказал о самочувствии и раскритиковал за кликбейт медиа, сообщающие недостоверную информацию о его здоровье.

«СМИ сейчас всколыхнули интернет тем, что я экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести. Это всё не так на самом деле, но я их не виню, это их работа. На самом деле да, я в больнице. Я заболел, но ничего страшного в этом нет. Просто я решил госпитализировать сам себя, поскольку человек я тревожный и ответственный, но большей частью тревожный, конечно», — сказал он 21 сентября, ролик появился в социальных сетях.

По словам Бурунова, к врачам он обратился, чтобы не заражать окружающих и получить «грамотный протокол лечения». О какой конкретно болезни идёт речь, актёр не уточнил.



«В скором времени я буду дома, и всё будет нормально. Я в стабильном состоянии, ничего экстренного нет, не нужно нагонять панику, все в порядке, я живой. Это самое главное», — добавил он.



Бурунов также заявил, что регулярно получает звонки от друзей и близких, которые о нём беспокоятся. Он раскритиковал YouTube-каналы, которые распространяют сообщения о несчастьях, якобы произошедших с известными артистами.

