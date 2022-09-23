Расчехляем зонты. Петербуржцам рассказали о погоде в выходные

Выходные в Петербурге обещают быть непохожими: комфортная суббота перерастёт в дождливое воскресенье.
В первый день на погоду в Петербурге будет влиять гребень антициклона, который тянется с северо-востока. Об этом 23 сентября в своём Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Ночью в регионе без осадков, в Санкт-Петербурге +5…+7°, по области +3…+8°, местами заморозки до -1°. Днем облака будут постепенно уплотняться, но по-прежнему преимущественно без осадков, небольшие дожди будут возможны лишь на юго-востоке области. Температура воздуха +12…+14°, по области ожидается +10…+15°», — уточнил он.
В воскресенье Ленинградскую область накроет облачная спираль циклона. Ожидаются дожди. Температура воздуха в Петербурге ночью составит от +7...+9°, а в области — +5…+10°. Днём столбик термометра поднимется лишь на градус.
Ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что циклон, который принесёт осадки в эти выходные, не имеет названия, так как образуется над югом России, в районе Сочи, и доходит до Москвы.
О том, какая погода ожидает петербуржцев в эту пятницу, мы также писали.