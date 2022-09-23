Расчехляем зонты. Петербуржцам рассказали о погоде в выходные

Выходные в Петербурге обещают быть непохожими: комфортная суббота перерастёт в дождливое воскресенье.



В первый день на погоду в Петербурге будет влиять гребень антициклона, который тянется с северо-востока. Об этом 23 сентября в своём Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Ночью в регионе без осадков, в Санкт-Петербурге +5…+7°, по области +3…+8°, местами заморозки до -1°. Днем облака будут постепенно уплотняться, но по-прежнему преимущественно без осадков, небольшие дожди будут возможны лишь на юго-востоке области. Температура воздуха +12…+14°, по области ожидается +10…+15°», — уточнил он.