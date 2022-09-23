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    Расчехляем зонты. Петербуржцам рассказали о погоде в выходные

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    Выходные в Петербурге обещают быть непохожими: комфортная суббота перерастёт в дождливое воскресенье.

    В первый день на погоду в Петербурге будет влиять гребень антициклона, который тянется с северо-востока. Об этом 23 сентября в своём Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «Ночью в регионе без осадков, в Санкт-Петербурге +5…+7°, по области +3…+8°, местами заморозки до -1°. Днем облака будут постепенно уплотняться, но по-прежнему преимущественно без осадков, небольшие дожди будут возможны лишь на юго-востоке области. Температура воздуха +12…+14°, по области ожидается +10…+15°», — уточнил он.

    В воскресенье Ленинградскую область накроет облачная спираль циклона. Ожидаются дожди. Температура воздуха в Петербурге ночью составит от +7...+9°, а в области — +5…+10°. Днём столбик термометра поднимется лишь на градус.

    Ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что циклон, который принесёт осадки в эти выходные, не имеет названия, так как образуется над югом России, в районе Сочи, и доходит до Москвы.

    О том, какая погода ожидает петербуржцев в эту пятницу, мы также писали.

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