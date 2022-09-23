    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-в

    765мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.83eur58.94
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Кого мобилизуютМобилизация автомобилейТекст указа о мобилизацииВопросы о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в пятницу

    4531
    1 комментарий

    Петербург находится под влиянием гребня антициклона, который идет с северо-востока. Из-за него погода будет облачная с прояснениями, существенных осадков не ожидается, температура окажется близка к климатической норме, в начале дня возможен туман.


    Об этом 23 сентября рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Температура воздуха — 13... 15 градусов тепла. Ветер северный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    Уже в субботу ожидаются похолодание и дожди.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close