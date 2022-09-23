Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в пятницу

Петербург находится под влиянием гребня антициклона, который идет с северо-востока. Из-за него погода будет облачная с прояснениями, существенных осадков не ожидается, температура окажется близка к климатической норме, в начале дня возможен туман.





Об этом 23 сентября рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.



Температура воздуха — 13... 15 градусов тепла. Ветер северный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

