Главный синоптик Петербурга рассказал о возвращении дождей в выходные

Циклон принесет в выходные дожди на территории Ленобласти и Петербурга. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.





В субботу, 24 сентября, дожди пройдут на востоке Ленинградской области, а в воскресенье, 25 сентября, они дойдут до Санкт-Петербурга.

«Кстати, циклон необычный, и у него нет названия, так как он образуется над югом России — в районе Сочи и доходит до Москвы», — уточнил Колесов.

Сегодня и завтра температура в Петербурге останется прежней — 12... 14 градусов тепла. В воскресенье станет холоднее — до 10 градусов тепла. «Так что планируйте мероприятия на улице на субботу», — дал совет синоптик.

