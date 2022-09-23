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    Главный синоптик Петербурга рассказал о возвращении дождей в выходные

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    Циклон принесет в выходные дожди на территории Ленобласти и Петербурга. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.


    В субботу, 24 сентября, дожди пройдут на востоке Ленинградской области, а в воскресенье, 25 сентября, они дойдут до Санкт-Петербурга.

    «Кстати, циклон необычный, и у него нет названия, так как он образуется над югом России — в районе Сочи и доходит до Москвы», — уточнил Колесов.

    Сегодня и завтра температура в Петербурге останется прежней — 12... 14 градусов тепла. В воскресенье станет холоднее — до 10 градусов тепла. «Так что планируйте мероприятия на улице на субботу», — дал совет синоптик.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ждет петербуржцев в пятницу, 23 сентября.

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