Губернатор: В Курской области на электроподстанцию упало взрывное устройство

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что взрывное устройство, сброшенное в четверг на одну из электроподстанций, привело к воспламенению.
«Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор. Возгорание было оперативно ликвидировано», — заявил он 22 сентября в своем телеграм-канале. https://t.me/gubernator_46/1613
По словам Старовойта, перебоев с подачей электричества удалось избежать.
Напомним, 22 сентября стало известно, что действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлевается в Курской области на 15 суток, до 7 октября. Ранее об этом сообщила Белгородская область.