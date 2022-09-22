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    Губернатор: В Курской области на электроподстанцию упало взрывное устройство

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    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что взрывное устройство, сброшенное в четверг на одну из электроподстанций, привело к воспламенению.

    «Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор. Возгорание было оперативно ликвидировано», — заявил он 22 сентября в своем телеграм-канале. https://t.me/gubernator_46/1613

    По словам Старовойта, перебоев с подачей электричества удалось избежать.

    Напомним, 22 сентября стало известно, что действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлевается в Курской области на 15 суток, до 7 октября. Ранее об этом сообщила Белгородская область.

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